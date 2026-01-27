Apuñaló a su pareja embarazada y disparó a un hombre: Investigan femicidio frustrado en Quinta Normal - Chilevisión

En horas de la madrugada Carabineros concretó la detención de un sujeto de nacionalidad venezolana luego de que se le denunciara por dos intentos de homicidio en una misma noche.

Durante la madrugada de este martes, un hombre fue detenido por femicidio frustrado y homicidio frustrado, luego de que protagonizara dos hechos violentos en la comuna de Quinta Normal.

De acuerdo a información oficial de Carabineros, el sujeto de nacionalidad venezolana habría apuñalado en el tórax a su pareja, una mujer de nacionalidad venezolana con 34 semanas de embarazo, y posterior a eso, habría disparado a un hombre durante su escape.

Luego de ser agredida, la mujer ingresó de urgencia al Hospital Félix Bulnes con heridas cortopunzantes.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Detienen a sujeto que apuñaló a su pareja embarazada

La detención se concretó cerca de las 00:50 horas de este martes, luego de que un habitante del sector denunciara que el imputado saltó el cierre perimetral de su casa hasta el antejardín.

Al percatarse de su presencia, el residente saca un arma de fuego e intenta reducir al antisocial con un disparo al aire, iniciándose un forcejeo entre ambos que ocasionó que el detenido le arrebatara el arma y efectuara un disparo que impactó en el hombro del denunciante.

La víctima fue trasladada por sus familiares hasta el Sapu Garín y luego derivada al Hospital Félix Bulnes junto al detenido, quien también recibió un impacto balístico en la pierna izquierda.

Posteriormente, se tomó conocimiento de que en el mismo hospital había hecho ingreso la pareja del detenido con heridas cortopunzantes. Los testimonios de testigos, permitieron confirmar que previo al incidente armado, el sujeto había apuñalado a la mujer al interior de su vivienda.

Finalmente, la Fiscalía instruyó que el sujeto pase a control de detención.