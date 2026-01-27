 Imputarán a 6 excarabineros por muerte de joven en calabozo: Son acusados de no prestar auxilio - Chilevisión
27/01/2026 12:04

Imputarán a 6 excarabineros por muerte de joven en calabozo: Son acusados de no prestar auxilio

El hecho ocurrió el 23 de enero de 2024, al interior de la Cuarta Comisaría de Cauquenes, donde fue trasladada la víctima tras una persecución policial.

Publicado por Cristóbal Galleguillos

Seis excarabineros son formalizados este martes por la muerte de un joven de 27 años, quien se encontraba bajo custodia policial en Cauquenes, en la región del Maule.

El hecho ocurrió el 23 de enero de 2024, al interior del calabozo de la Cuarta Comisaría de Cauquenes, luego que la víctima fuera detenida tras una persecución policial.

Según detalló la Fiscalía, tres de los imputados son investigados por el delito de homicidio por omisión al no prestar auxilio al detenido que pidió ayuda y falleció en el lugar por un infarto.

En tanto, los otros tres exfuncionarios son formalizados por detención ilegal, apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público.

Lo que se sabe de la muerte de hombre en calabozo policial

De acuerdo al medio Diario La Prensa, la indagatoria es encabezada por la Fiscalía de Parral, que ordenó una serie de diligencias a partir de las denuncias de la familia del fallecido.

Cercanos a la víctima acusaron irregularidades en el procedimiento policial, específicamente agresiones físicas durante su detención y traslado.

El hombre presentaba heridas en distintas partes de su cuerpo que, de acuerdo a los carabineros a cargo de su custodia, ocurrieron producto de una caída mientras intentaba huir de la persecución.

Sin embargo, un informe del Servicio Médico Legal abrió nuevas líneas investigativas, ya que no descartan que esas lesiones fuesen producto de un atropello o agresiones previas.

Este informe y registros de las cámaras de seguridad de la comisaría serán clave para el desarrollo de la causa y establecer las dinámicas de los hechos.

