“Mi corazón está en paz”: Cata Vallejos rompe el silencio tras quiebre con Pablo Galdames - Chilevisión

La modelo regresó al país y arrendó un departamento en Las Condes luego de vivir una temporada en Argentina, mientras el futbolista jugaba por Independiente.

Luego de su comentado quiebre sentimental con Pablo Galdames, la modelo Cata Vallejos habló por primera vez sobre su ruptura con el futbolista, ocurrida hace un meses.

En conversación con LUN, la influencer que había optado por mantener silencio abordó su presente luego de vivir un largo tiempo en Argentina junto al mediocampista.

Según contó en el medio, la también deportista volvió a Chile en noviembre del 2025 luego de una temporada al otro lado de la cordillera. En su regreso, y tras el término, se instaló en un departamento en Las Condes.

“Este proceso me lo estoy tomando con calma. Al principio estaba súper ansiosa por tener todo listo en una semana. Ahora prefiero elegir bien. Por ahora solo tengo la cama y el colchón”, reveló.

Si bien no se refirió directamente a Galdames, sí aseguró que está en un buen momento: "Estoy bien, tranquila. Mi corazón está en paz. Estoy en una etapa nueva y feliz de estar de vuelta en Chile", expresó.

“Necesitaba estar cerca de los míos. Cuando una está fuera del país se da cuenta de todo lo que extraña: la gente, el núcleo. Volver ha sido muy lindo, reencontrarme con mis amistades, verlas más seguido y también trabajar más”, agregó.