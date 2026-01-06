“Nos quedamos”: La señal de Cata Vallejos que confirmaría quiebre con Pablo Galdames - Chilevisión

Un singular mensaje de Cata Vallejos confirmaría su quiebre con Pablo Galdames, con quien estuvo emparejada los últimos años.

Los rumores del fin del romance comenzaron hace algunas semanas, luego de que ninguno se expresara en redes sociales como lo hacía anteriormente.

Si bien no se han pronunciado de manera oficial, la modelo dio indicios con un particular posteo que rápidamente se viralizó.

Cata Vallejos da señal de quiebre con Pablo Galdames

A través de una historia en Instagram, Vallejos compartió una foto subiendo un cerro con el mensaje: "En Chilito estamos y nos quedamos".

Con esto, la influencer dio a entender que no continuará viviendo en Buenos Aires, ciudad en la que estuvo acompañando al futbolista que juega en Independiente.

De hecho, la ex integrante de Calle 7 mostraba de forma constante sus rutinas en Argentina, incluyendo sus entrenamientos en un gimnasio.

En medio de esta situación, nuevos rumores apuntaron a que Galdames fue visto con una ex chica reality en una fiesta.

