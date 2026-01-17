 VIDEO | Dos mujeres fueron víctimas de violenta encerrona en Quinta Normal - Chilevisión
17/01/2026 09:57

VIDEO | Dos mujeres fueron víctimas de violenta encerrona en Quinta Normal

Según el relato que las afectadas entregaron a Carabineros, fueron abordadas por cuatro sujetos, aparentemente menores de edad, que las intimidaron con armas de fuego.

Dos mujeres fueron víctimas de una violenta encerrona durante la noche del viernes en la comuna de Quinta Normal.

Cuando transitaban en dirección a un evento, fueron abordadas por un grupo de cuatro sujetos que las iba siguiendo a bordo de una camioneta.

Una de las ocupantes resultó con lesiones en la parte superior de su cuello producto de los forcejeos de los delincuentes en el intento de quitarle las pertenencias.

En específico, le quitaron una cadena que portaba y las llaves del auto en el que se trasladaban.

De acuerdo con información que entregó Carabineros según el relato de las víctimas, los sujetos serían menores de edad y portaban armas de fuego.

La investigación quedó a cargo de la Secciones de Investigación Policial (SIP) y se están realizando diligencias para dar con el paradero de los antisociales.

