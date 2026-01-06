Captan violenta encerrona en Cerrillos: Ladrones forcejearon y lanzaron a víctima al suelo - Chilevisión

En las últimas horas se registró una violenta encerrona en Cerrillos. Mientras transitaba en la intersección de Pedro Aguirre Cerda con Lo Errázuriz, una conductora fue víctima del robo de su vehículo. Delincuentes la hicieron bajar del auto, forcejearon con ella y la empujaron contra el suelo. Fueron testigos quienes registraron el hecho y posteriormente trasladaron a la mujer con lesiones leves a su domicilio en Pudahuel. Por el momento, no hay novedades sobre los antisociales ni las especies sustraídas.