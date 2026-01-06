 Captan violenta encerrona en Cerrillos: Ladrones forcejearon y lanzaron a víctima al suelo - Chilevisión
Minuto a minuto
Desalojan y demuelen toma “Los Luchadores” en Quilpué y Villa Alemana: Construirán 240 viviendas sociales Dos niños de 6 y 8 años de edad murieron en incendio que destruyó una casa en Calbuco Hombre murió tras intentar rescatar a su hijo de 6 años en el río Maullín Ciclista muere atropellado en Peñalolén: Bus Red arrasó con paradero y chocó una casa “Estaba tan shock que...”: Estudiante relató llamada con pdte. Boric tras obtener puntaje máximo PAES
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
06/01/2026 07:48

Captan violenta encerrona en Cerrillos: Ladrones forcejearon y lanzaron a víctima al suelo

En las últimas horas se registró una violenta encerrona en Cerrillos. Mientras transitaba en la intersección de Pedro Aguirre Cerda con Lo Errázuriz, una conductora fue víctima del robo de su vehículo. Delincuentes la hicieron bajar del auto, forcejearon con ella y la empujaron contra el suelo. Fueron testigos quienes registraron el hecho y posteriormente trasladaron a la mujer con lesiones leves a su domicilio en Pudahuel. Por el momento, no hay novedades sobre los antisociales ni las especies sustraídas.  

Lo más visto

“¿Por qué mi hija?”: Mamá de joven madre asesinada en Cartagena rompe el silencio con crudo mensaje

El violento tiroteo ocurrió la madrugada del sábado cuando Daniela Maluenda, de 22 años, viajaba con su hijo de tres años en brazos. El vehículo fue atacado en el balneario de San Sebastián, y el disparo ingresó por la ventana trasera del auto.

05/01/2026

Mujeres pueden postular a cuatro bonos para recibir en enero de 2026: Revisa montos y requisitos

El Sence y el Instituto de Previsión Social cuentan con bonos y subsidios especialmente dirigidos a mujeres. Revisa cuáles son los que puedes recibir en enero y en qué consisten.

05/01/2026

“Hubo momentos en mi infancia que ningún niño debiese vivir”: Hijos de Cristián Campos lanzan acusación

Los hijos de Cristián Campos y Claudia di Girolamo continúan apoyando a la denunciante, pese a que los tribunales sobreseyeron a su padre.

05/01/2026

Jóvenes de Teletón lograron puntajes máximos en PAES 2025: Estudiarán la misma carrera universitaria

Los estudiantes distinguidos son Valentina Zambrano y Sebastián Allendes, Usuarios del servicio de Teletón en Concepción y Valparaíso, respectivamente.

05/01/2026
Publicidad