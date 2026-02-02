 “Nos quisimos a escondidas...”: Chino Ríos sorprendió con romántica declaración de amor a Tamara Cornejo - Chilevisión
02/02/2026 23:15

“Nos quisimos a escondidas...”: Chino Ríos sorprendió con romántica declaración de amor a Tamara Cornejo

El extenista reveló que esta historia de amor "comenzó hace más de 20 años" y se mostró contento por poder estar junto a la hija de Patricio Cornejo.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Marcelo "Chino" Ríos rompió el silencio tras confirmar su relación con Tamara, la hija del extenista nacional Patricio Cornejo y le dedicó un romántico mensaje en redes sociales.

Ríos reveló que la historia de amor con Tamara comenzó hace más de 20 años y aseguró que quizás en un futuro, existe la posibilidad de contar los detalles al público.

¿Qué dijo Chino Ríos?

A través de su cuenta de Instagram, Chino Ríos señaló: "Para que recuerdes cómo empezó nuestra historia. Qué hermosura de mujer en todo sentido".

En esa misma línea, agregó: "Finalmente juntos otra vez. Nunca me olvidaré de esas miraditas ingenuas y sin maldad, de esas idas a comprar los dos solos, pero llenas de cariño y quizás un poquito de algo más. De nuestro primer beso con tanto amor".

"Tamita, eres la persona más tierna y leal que he conocido y ojalá nunca cambies. Tanto tiempo duró esto; que hoy, lo que tenemos, no quiero que termine nunca. Nos quisimos a escondidas muchos años e increíblemente hoy podemos estar juntos", indicó.

El exnúmero uno del mundo acompañó la publicación con dos fotografías donde aparecen ambos abrazados posando a la cámara y luego aseguró que esta historia de amor comenzó hace más de 20 años "y quizás me quedo corto".

Finalmente, el extenista concluyó: "Te amo, Tamita", mientras que desactivó los comentarios en la publicación.

Revisa la publicación de Instagram:

