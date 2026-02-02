“Si él sale yo amanezco muerta”: Cristal Aguilera teme por su seguridad tras huelga en la cárcel de “Guatón” Beltrán - Chilevisión

En conversación con CHV Noticias, Cristal Aguilera, hermana de Krishna, señaló temer por su vida si es que Beltrán sale de prisón.

Juan Beltrán lleva tres meses en prisión preventiva tras ser imputado por la desaparición y muerte de Krishna Aguilera en la comuna de San Bernardo.

Ahora, el "Guatón" Beltrán hace noticia tras organizar una huelga en la cárcel, donde llamaba a paro de actividades de los reclusos.

Cristal Aguilera teme por su seguridad

En conversación con CHV Noticias, Cristal Aguilera, hermana de Krishna, y quien lideró una campaña mediática por el caso de su familiar, señaló temer por su seguridad.

"Al tener mucho dinero, en la cárcel siempre va a estar bien, eso lo que yo hablo con el fiscal, a quien le pido que a esta persona no la saquen de la cárcel, porque ya no estando ahí mi vida, la de mi hija, sobrina y familia corren riesgo", declaró.

"El nivel de odio que tiene esta persona, lo que le hizo a mi hermana y después hablar con su familia como si nada, es de una persona enferma", agregó.

Por último, la joven manifestó. "Yo lo único que pido es justicia, la pena máxima, y que no salga más de esa cárcel, porque si él sale yo amanezco muerta".