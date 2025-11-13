Le dicen “El Amoroso”: Quién es el nuevo detenido y cuál sería su rol en el caso de Krishna Aguilera - Chilevisión

El hombre se entregó ante la PDI el sábado pasado y si bien no está vinculado directamente con el crimen, sí tiene con la red de narcotráfico que lideraba el "guatón Beltrán".

Este jueves se realizó la audiencia de reformalización de cargos en contra de Juan Beltrán, principal sospechoso por el crimen de Krishna Aguilera en San Bernardo, y en parelelo se conoció de la detención de un nuevo sujeto.

Se trata de un hombre que se entregó voluntariamente el pasado sábado y prestó declaración ante la PDI.

Tras las indagatoras en su domicilio se encontró droga, por lo que fue formalizado por la Ley 20.000.

¿Quién es el nuevo detenido por el caso de Krishna Aguilera?

El nuevo detenido en el marco del caso de Krishna Aguilera es Ricardo Donoso, también conocido como “el amoroso”. Se trataría de una especie de "lugarteniente" de Juan Beltrán, operando como mano derecha o soldado de confianza.

Según los antecedentes recogidos hasta ahora por la Fiscalía, el sujeto está vinculado directamente con el "guatón Beltrán", principal sospechoso por el crimen de la joven en San Bernardo, no a si con su muerte.

Cabe recordar que el hombre 44 años lideraba una red de narcotráfico en la comuna de San Bernardo y reclutaba a jóvenes para la venta y distrubución de sustancias ilícitas.

En ese contexto, apareció la figura de “el amoroso”, quien se entregó voluntariamente ante la Policía de Investigaciones el pasado sábado, prestando declaración sobre su rol en la red que operaba Beltrán.

Preliminarmente, Fiscalía habría descartado su participación en el crimen de Krishna Aguilera y Donoso estaría vínculado al caso únicamente debido al tráfico de drogas, delito por el que fue formalizado.