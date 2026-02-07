 Conmoción en Brasil: Influencer de 18 años es asesinada a puñaladas por exnovia de su pareja - Chilevisión
07/02/2026 10:52

Conmoción en Brasil: Influencer de 18 años es asesinada por exnovia de su pareja delante de él

La víctima fue apuñalada numerosas veces luego de ser increpada por la ex de su actual novio, el cual también resultó herido en la discusión.

Publicado por Josefina Vera

De luto se encuentra la ciudad costera de Recife, en Brasil, luego de que se diera a conocer que la influencer María Luiza Costa da Silva, más conocida como Malu Constantine, fue asesinada a la salida de un bar.

De acuerdo con el reporte de la policía, ella y su pareja, Gabryel Nascimento da Silva, iban saliendo de una previa de carnaval del Bloco do Papada cuando la ex novia del hombre los increpó en la calle.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Malu Constantine?

Kallyne Santos da Silva, ex novia de Gabryel, empezó a discutir con la pareja hasta que sacó un cuchillo y apuñaló en reiteradas ocasiones a la influencer de 18 años.

Intentando frenar la situación, Nascimento da Silva intentó frenar la pelea y resultó con una herida cortopunzante en su muslo.

Ante esto, la pareja fue trasladada hasta el centro asistencial Dos Torrões, en donde se confirmó el fallecimiento de Malu.

Por su parte, la autora del crimen fue detenida por la policía militar y quedó bajo custodia, sin derecho a fianza. Asimismo, se determinó que enfrentará los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

