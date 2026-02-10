Aerolínea Latam reanudará sus vuelos desde Chile hacia Venezuela este mes - Chilevisión

Tras dos meses suspendidos, los viajes a Caracas, la capital de Venezuela, serán restablecidos con escala en Bogotá, Colombia.
Este lunes, la aerolínea Latam anunció la reanudación de sus vuelos a Caracas, capital de Venezuela, tras dos meses suspendidos en Chile.
En noviembre de 2025 habían sido pausados los viajes que conectan en Bogotá, Colombia. Sin embargo, a partir del 23 de febrero se restablecerá dicha ruta con un crecimiento progresivo.
Latam Airlines Colombia reiniciará su operación entre Bogotá-Caracas con cuatro vuelos a la semana: los lunes, miércoles, viernes y domingos.
Según informó la empresa, los pasajeros cuyos vuelos fueron suspendidos podrán reagendar desde esa fecha en adelante sin cobros adicionales.