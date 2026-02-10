Quillota y dos comunas más afectadas: Anuncian nuevos cortes de luz en la región de Valparaíso - Chilevisión

Sectores de Quillota, Rinconada y San Felipe sufrirán interrupciones de suministro en las próximas horas.

Chilquinta, empresa tras el suministro de electricidad en la región de Valparaíso, advirtió que habrá comunas con corte de luz en los próximos días de esta semana.

Según lo que detallaron en su plataforma, las interrupciones corresponden a trabajos programados entre los días martes 10 hasta el viernes 13.

En consecuencia, las comunas afectadas serán San Felipe, Rinconada y Quillota.

Advierten que habrá cortes de luz en la Región de Valparaíso

San Felipe: Miércoles 11 de febrero desde las 09:30 hasta las 14:30 horas.

Rinconada: Miércoles 11 de febrero desde las 08:00 hasta las 14:45 horas.

Quillota: Desde las 23:30 horas del jueves 12 hasta las 05:30 del viernes 13.

Quillota: Desde las 23:00 horas del jueves 12 hasta las 05:00 del viernes 13.