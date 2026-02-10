Chilena que bailó con Bad Bunny en el Super Bowl relató cómo fue seleccionada: “Teníamos todos los ojos con lágrimas” - Chilevisión

Bárbara Moscoso tiene una amplia trayectoria artística tanto en Chile, como en el extranjero. Aun así, el proceso de selección se dio en extrema reserva y ni ella ni sus compañeros supieron para quién iban a bailar durante casi un mes de ensayo.

Este domingo recién pasado, Bad Bunny se coronó como el artista cuyo show fue el más visto en la historia del Super Bowl en Estados Unidos y entre sus filas de bailarines se encontraba la chilena Bárbara Moscoso.

La artista contó todos los detalles sobre cómo se llevó el proceso y relató su impresión al darse cuenta de que no solo bailaría para Bad Bunny, sino que también estaría junto a Lady Gaga, quien fue la invitada especial del show de medio tiempo.

¿Cómo llegó Bárbara Moscoso al Super Bowl?

Bárbara participó del programa de talentos Rojo en 2007 y luego se coronó como ganadora en dos temporadas de Fiebre de Baile junto a Rodrigo Díaz.

Luego se radicó en la ciudad de Los Ángeles, California, hace más de una década y desde aquel entonces ha participado en los ballets de dintintos artistas como Maluma, Luis Fonsi, Karol G entre otros.

"Tenías que ser invitado para la audición, tenías que pasar un filtro primero", explicó Bárbara en conversación con LUN sobre cómo llegó al equipo de bailarines de Bad Bunny.

En esa misma línea, agregó: "Llegué a la audición, que fue eterna, había mucha gente, la fila daba vueltas por cuadras alrededor del lugar. Hice para dos: una para baile urbano y la otra para una especialidad que fue salsa".

Los días siguientes, la artista se devolvió a Chile tanto por temas laborales, como familiares, cuando fue avisada de que había pasado a la siguiente ronda, así que volvió a Los Ángeles. Ahí "pasamos de unos 5000 a ser 60 y de ahí escogieron a unos 15", indicó.

Sin embargo, Moscoso no supo para quien bailaba durante tres semanas: "Ensayamos solo con la melodía, sin la letra ni voz de un artista invitado, nos decían que cuando escucháramos la canción todo tendría sentido".

Recién el miércoles 4 de enero en el ensayo general, la bailarina se enteró que sería parte del staff de baile de Bad Bunny y que la artista invitada sería Lady Gaga, dado que se presentó en el estadio.

"Ella fue muy humilde, nos dio las gracias por estar ahí. Nosotros somos muy profesionales, no nos comportamos como fans, pero igual fue increíble, teníamos todos los ojos con lágrimas", relató Moscoso.

Finalmente, la bailarina destacó que "Benito (nombre real de Bad Bunny) es super artista".