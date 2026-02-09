¿Cuánto dinero le pagaron a Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026? Medio internacional filtró la cantidad - Chilevisión

El espectáculo del puertorriqueño se convirtió en el más visto en la historia con más de 135 millones de espectadores. Conoce aquí el monto que le pagó la NFL.

Este domingo, la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 rindió homenaje a la cultura latinoamericana, y tuvo grandes invitados en el escenario y en la icónica "La Casita". Así, se convirtió en el show de medio tiempo más visto en la historia con más de 135 millones de espectadores.

Según una columna del medio The Athletic, la Liga de Fútbol Americano (NFL) "quiere marcar su huella en Latinoamérica y Bad Bunny era un buen comienzo en esa dirección. Sabían que tenían a una de las más grandes estrellas en el mundo".

¿Cuánto le pagaron a Bad Bunny por el show en Super Bowl 2026?

La NFL le habría pagado a Bad Bunny alrededor de mil dólares. La organización costea el show completo, pero el pago a los artistas siempre rodea dicho monto. Para The Athletic, el "verdadero motivo" para presentarse en el Super Bowl es la "exposición".

Durante el espectáculo de medio tiempo de Rihanna en 2023, la cantante se aplicó maquillaje de su propia marca Fenty Beauty y tuvo más de 121 millones de vistas, lo que le generó $5.6 millones de dólares de ganancia en las siguientes doce horas.

Por su parte, Kendrick Lamar mantenía el récord de audiencia con 133,5 millones de espectadores en 2025. Así, su catálogo musical aumentó un 153% en reproducciones en Estados Unidos, superando los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Bad Bunny lo superó este año al tener 135,4 millones de vistas. De este modo, su exposición sería aún mayor. Según el medio estadounidense, "tal como los artistas que se han presentando antes que él, parece haber apostado por ella".