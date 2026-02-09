La Florida la más afectada: Enel anuncia cortes de luz en ocho comunas de la RM en las próximas horas - Chilevisión

En total, serán 12 los sectores de la capital que tendrán interrupciones en el suministro este martes 10 de febrero.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la región Metropolitana, informó que este martes 10 de febrero habrá cortes de luz en ocho comunas de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las ocho comunas que sufrirán cortes de luz son: Quilicura, Conchalí, Independencia, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, La Florida, Peñalolén y Ñuñoa.

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.