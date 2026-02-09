 “Colapsé. Me lo lloré todo”: Valeria Ortega se sinceró tras el atropello que sufrió su hijo Oliver de 5 años - Chilevisión
Minuto a minuto
Corte rechaza apelación y mantiene a Ángela Vivanco en prisión preventiva Gigantesco incendio afecta a planta procesadora de frutas en Las Cabras: Alertan por columna de humo Conscripto muere mientras cumplía servicio de guardia en Pozo Almonte Contraloría informa que Junji no ha podido recuperar más de 20 millones de licencias médicas rechazadas Cambian medidas cautelares para Luis Hermosilla y ordenan arresto domiciliario nocturno
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/02/2026 13:59

“Colapsé. Me lo lloré todo”: Valeria Ortega se sinceró tras el atropello que sufrió su hijo Oliver de 5 años

El pequeño volvía del colegio en un scooter cuando el conductor de un automóvil no lo vio y lo atropelló.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Valeria Ortega se refirió al accidente que sufrió su hijo Oliver, de 5 años, cuando retornaba a casa desde su jornada escolar en Inglaterra.

El accidente se produjo el viernes pasado, cuando Ollie estaba andando en scooter por una vereda, momento en que un vehículo puso reversa y lo impactó.

¿Qué pasó con el hijo de Valeria Ortega?

"Íbamos de vuelta del colegio, caminamos por ahí todos los días. Oliver andaba en scooter, todo muy normal. Venía un auto retrocediendo desde su casa, iba lento, pero no lo vio", sentenció Ortega en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: "Lo impactó y lo tiró lejos”. Afortunadamente, el perqueño iba con protecciones, por lo que fue trasladado a emergencias y actualmente se encuentra bien, sin lesiones.

Asimismo, Valeria Ortega comentó: "No le pasó el automóvil por encima, ese es el punto. Pero sí, lo atropelló. Se tocaron en definitiva y eso hizo que saltara y el scooter quedó abajo del auto".

“Cuando terminó todo y volvimos a la casa, colapsé, me lo lloré todo, no podía parar. Uno se empieza a culpar por infinitas razones… debí haber hecho esto, debí haber hecho esto otro", admitió.

Finalmente, el conductor del vehículo no vio al pequeño Ollie, por lo que la comunicadora relató que se sentía muy culpable, mientras que su hijo también tuvo algunas secuelas: "Se acuerda, pero creo que los niños manejan las cosas mucho más rápido y fácil que los adultos", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito

Lo último

Lo más visto

Emiten avisos por tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 80 km/h en la zona centro-sur

Estos avisos, vale recordar, son emitidos por la DMC cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

09/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito

Fonasa continúa con el proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso, el cual se extenderá hasta el 15 de marzo de este año. Puedes conocer en simples pasos si es que lo recibes.

09/02/2026

“Habría comido…”: Fiscal revela actuar de interno y posible canibalismo contra compañero de celda en cárcel de La Serena

Gendarmería indicó que el macabro hecho quedó al descubierto durante el procedimiento de desencierro, cuando funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda. 

09/02/2026

Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Así fue la participación de Pedro Pascal en “la casita”

El cantante puertorriqueño presentó un show de medio tiempo lleno de referencias latinas, donde también invitó a artistas del mundo del espectáculo, entre ellos el actor chileno.

09/02/2026