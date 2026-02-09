“Colapsé. Me lo lloré todo”: Valeria Ortega se sinceró tras el atropello que sufrió su hijo Oliver de 5 años - Chilevisión

El pequeño volvía del colegio en un scooter cuando el conductor de un automóvil no lo vio y lo atropelló.

Este lunes, Valeria Ortega se refirió al accidente que sufrió su hijo Oliver, de 5 años, cuando retornaba a casa desde su jornada escolar en Inglaterra.

El accidente se produjo el viernes pasado, cuando Ollie estaba andando en scooter por una vereda, momento en que un vehículo puso reversa y lo impactó.

¿Qué pasó con el hijo de Valeria Ortega?

"Íbamos de vuelta del colegio, caminamos por ahí todos los días. Oliver andaba en scooter, todo muy normal. Venía un auto retrocediendo desde su casa, iba lento, pero no lo vio", sentenció Ortega en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: "Lo impactó y lo tiró lejos”. Afortunadamente, el perqueño iba con protecciones, por lo que fue trasladado a emergencias y actualmente se encuentra bien, sin lesiones.

Asimismo, Valeria Ortega comentó: "No le pasó el automóvil por encima, ese es el punto. Pero sí, lo atropelló. Se tocaron en definitiva y eso hizo que saltara y el scooter quedó abajo del auto".

“Cuando terminó todo y volvimos a la casa, colapsé, me lo lloré todo, no podía parar. Uno se empieza a culpar por infinitas razones… debí haber hecho esto, debí haber hecho esto otro", admitió.

Finalmente, el conductor del vehículo no vio al pequeño Ollie, por lo que la comunicadora relató que se sentía muy culpable, mientras que su hijo también tuvo algunas secuelas: "Se acuerda, pero creo que los niños manejan las cosas mucho más rápido y fácil que los adultos", cerró.