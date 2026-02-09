 “Les cuento que...”: Vanesa Borghi reveló el nombre de su hija en íntima celebración de baby shower - Chilevisión
09/02/2026 13:19

“Les cuento que...”: Vanesa Borghi reveló el nombre de su hija en íntima celebración de baby shower

El nombre de la bebé está vinculado con Clara, la segunda hija de la modelo, quien murió por complicaciones de salud en 2023 a los seis meses de gestación.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Vanesa Borghi compartió registros del baby shower de su hija y por primera vez publicó su nombre, revelando que se llamará Alma.

Este es el tercer embarazo de Vanesa, quien es madre de Teo y Clara. Esta última murió a los seis meses de gestación por complicaciones de salud en el año 2023 y ambos son fruto de su relación con Carlos Garcés.

Los detalles del baby shower de Alma

"Baby Shower Alma. Les cuento que yo quería algo relajado, no encontraba fecha ya que muchas están de vacaciones, incluso nosotros venimos llegando del sur, pero mi amiga Marybel Pinilla organizó todo flash y bueno, este fue el resultado. Amé cada detalle", señaló Borghi en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, mostró detalles del íntimo evento que se realizó al aire libre, junto a su familia, amigos y algunos influencers que tenían una mesa para compartir, detalles en múltiples colores y muchas flores.

"Gracias a todas las que pudieron estar y a ustedes por la buena energía que me entregan día a día a través de las redes sociales", agregó.

En octubre de 2025, Borghi dio luces del nombre de su tercera hija: "Cuando falleció Clara, tuve un sueño muy real. En ese sueño venía a despedirse y me decía que se había sentido muy amada, pero que iba a volver", señaló en conversación con LUN.

En ese entonces, expuso que "sentimos que fue ella quien lo eligió. No es un nombre que probablemente habríamos escogido nosotros".

Finalmente, la modelo está ad portas de dar a luz, dado que ya entró en su semana 38, por lo que Alma debería llegar al mundo dentro de las próximas dos semanas y ya está clínicamente apta para nacer.

Revisa la publicación de Instagram:

