 “Tenía mucho susto”: Vanesa Borghi explicó por qué ingresó a urgencias con 6 meses de gestación - Chilevisión
Minuto a minuto
CHV Noticias emitirá entrevista exclusiva al hijo de Julia Chuñil, indagado por su desaparición Quiénes participarán en el debate presidencial 2025: Revisa el listado de candidatos Joven con discapacidad intelectual severa fue designado como vocal de mesa en San Bernardo Sismo de 6.7 se registró en las costas de Japón: Provocó alerta de tsunami “Me da un poco de pudor”: Neme desclasificó conversación con Mayne-Nicholls tras pelea con su padre
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/11/2025 12:40

“Tenía mucho susto”: Vanesa Borghi explicó por qué ingresó a urgencias con 6 meses de gestación

La modelo sintió un fuerte dolor en el útero durante la noche y decidió acudir a urgencias para descartar problemas, dado que, durante el mismo periodo gestacional fue cuando perdió a su hija Clara, en 2023.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Vanesa Borghi se refirió a la historia que publicó en su cuenta de Instagram y explicó los motivos por los cuales ingresó a una clínica para chequear el estado de su embarazo.

La modelo señaló que había vuelto a Chile con su hijo Teo el viernes pasado, cuando el pequeño le pidió que lo tomara en brazos y sintió un fuerte dolor en el útero, durante la noche.

¿Qué pasó con Vanesa Borghi?

Borghi, quien tiene seis meses de gestación, decidió ingresar a urgencias, dado que en 2023 durante el mismo periodo gestacional fue cuando perdió a su primera hija, Clara.

"Me dio indicios de que podía tener rotura de membranas. Le escribí a mi doctor y prefirió que fuera a la clínica a chequearme. Es mejor prevenir, lógicamente, porque ambas cosas hacían pensar que podía ocurrir lo mismo con Clara", detalló Vanesa en conversación con LUN.

En esa misma línea, aseguró que "no siento miedo en el día a día, pero inconscientemente el cuerpo te dice que recuerda lo que pasó porque estoy más o menos en las mismas semanas que cuando perdí a Clara".

Carlos Garcés, pareja de Vanesa y padre de sus hijos, se encuentra de viaje por temas laborales, lo que incrementó las emociones: "Tenía mucho susto, angustia, miedo, una mezcla de sentimientos. Además, mi pareja venía en viaje de Alemania, por lo que estaba sola".

Finalmente, la modelo declaró en Instagram que se encuentra bien y su hija está en buenas condiciones de salud, creciendo en óptimas condiciones.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

CHV Noticias emitirá entrevista exclusiva al hijo de Julia Chuñil, indagado por su desaparición

Lo último

Lo más visto

Gran final Miss Mundo Chile 2025: Sigue EN VIVO el certamen y conoce a la nueva ganadora

Esta noche se elegirá a la nueva reina, sucesora de Francisca Lavandero, quien tendrá la misión de representar a Chile en el certamen Miss Mundo.

09/11/2025

“Fue una estafa”: Priscilla Vargas vivió insólito momento con su hija en concierto de Tini

La periodista viajó hasta Argentina con su hermana, sobrina e hija para el concierto de la artista y al dejarlas en el estadio donde se presentaría vivieron un insólito momento en su intento por refugiarse de las lluvias.

09/11/2025

“Sí, pero me...”: Hija de Perla Ilich sufrió accidente y sacó carcajadas con su reacción en redes

La pequeña Carolina tiene 6 años e interrumpió a su madre para contar en pocas palabras lo que había vivido, sacando carcajadas entre los seguidores que elogiaron su personalidad extrovertida.

09/11/2025

¿Suenan campanas de boda? Betsy Camino sorprende con romántica foto junto a su pareja

La modelo volvió a redes sociales para celebrar el primer aniversario con su pareja, el productor musical Cristian Sandoval.

09/11/2025