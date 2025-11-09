“Tenía mucho susto”: Vanesa Borghi explicó por qué ingresó a urgencias con 6 meses de gestación - Chilevisión

La modelo sintió un fuerte dolor en el útero durante la noche y decidió acudir a urgencias para descartar problemas, dado que, durante el mismo periodo gestacional fue cuando perdió a su hija Clara, en 2023.

Este domingo, Vanesa Borghi se refirió a la historia que publicó en su cuenta de Instagram y explicó los motivos por los cuales ingresó a una clínica para chequear el estado de su embarazo.

La modelo señaló que había vuelto a Chile con su hijo Teo el viernes pasado, cuando el pequeño le pidió que lo tomara en brazos y sintió un fuerte dolor en el útero, durante la noche.

¿Qué pasó con Vanesa Borghi?

Borghi, quien tiene seis meses de gestación, decidió ingresar a urgencias, dado que en 2023 durante el mismo periodo gestacional fue cuando perdió a su primera hija, Clara.

"Me dio indicios de que podía tener rotura de membranas. Le escribí a mi doctor y prefirió que fuera a la clínica a chequearme. Es mejor prevenir, lógicamente, porque ambas cosas hacían pensar que podía ocurrir lo mismo con Clara", detalló Vanesa en conversación con LUN.

En esa misma línea, aseguró que "no siento miedo en el día a día, pero inconscientemente el cuerpo te dice que recuerda lo que pasó porque estoy más o menos en las mismas semanas que cuando perdí a Clara".

Carlos Garcés, pareja de Vanesa y padre de sus hijos, se encuentra de viaje por temas laborales, lo que incrementó las emociones: "Tenía mucho susto, angustia, miedo, una mezcla de sentimientos. Además, mi pareja venía en viaje de Alemania, por lo que estaba sola".

Finalmente, la modelo declaró en Instagram que se encuentra bien y su hija está en buenas condiciones de salud, creciendo en óptimas condiciones.

