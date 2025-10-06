 “No me voy a casar embarazada”: Vanesa Borghi reveló nuevos detalles sobre la espera de su segundo hijo - Chilevisión
06/10/2025 16:01

“No me voy a casar embarazada”: Vanesa Borghi reveló nuevos detalles sobre la espera de su segundo hijo

La modelo comentó que su pareja, Carlos Garcés, ya sabía que estaban esperando a su segundo hijo cuando le pidió matrimonio y ella ya tiene cinco meses de gestación.

Publicado por CHV Noticias

Vanesa Borghi sorprendió este domingo al anunciar que se encuentra esperando a su segundo hijo junto a su pareja, Carlos Garcés y reveló si se modificarán sus planes de matrimonio.

La pareja se había comprometido recientemente durante unas vacaciones familiares en Europa y este lunes, la modelo expuso que ya tiene cinco meses de gestación. 

Los nuevos detalles sobre el embarazo de Vanesa Borghi

"Me enteré hace ya un tiempito cuando mi mamá estaba acá en Chile. De hecho, ella fue la primera en saber. No tenía atraso, ni nada, pero yo sentía algo distinto", explicó Borghi en conversación con LUN.

Si bien la noticia llenó a la familia de alegría, para Borghi fue "casi sorpresa", puesto que "con Carlitos no nos estábamos cuidando desde que tuve a Teo, pero entre el trabajo, el cansancio y la rutina, tampoco estábamos tan enfocados en buscar un segundo bebé".

Vanesa incluso pensó en la posibilidad de no volver a engendrar y enfocarse en su hijo, Teo "pero mira tú, cuando uno planea, la vida a veces tiene otros tiempos y cuando se lo conté a Carlitos no lo podía creer. Estaba feliz", aseguró.

Garcés le pidió matrimonio en Europa cuando ambos ya sabían de su embarazo y Borghi ya tiene claro el tiempo en que se realizará.

"No me voy a casar embarazada, quiero disfrutarlo, bailar, tomarme una copita, celebrar hasta tarde con los amigos. Así que la idea es hacerlo en el verano de 2027, ahí sí tiramos la casa por la ventana", cerró Vanesa.

