“Lo que siempre soñé”: Vanesa Borghi reveló importante noticia familiar - Chilevisión

La modelo anunció su embarazo a través de una sesión fotográfica, semanas después de haber revelado que se comprometió en matrimonio con Garcés, quien es padre de su primer hijo, Teo.

Durante la mañana de este domingo, Vanesa Borghi informó a través de sus redes sociales que está embarazada y espera a su segundo hijo con Carlos Garcés.

La pareja se comprometió hace unas semanas en matrimonio durante un romántico viaje a Europa y anunciaron este nuevo embarazo mediante una sesión fotográfica.

Vanesa Borghi está embarazada de su segundo hijo

A través de su cuenta de Instagram, Borghi, Garcés y su hijo Teo de un año de edad, posaron vestidos con poleras de color blanco y jeans: "Todo lo que siempre soñé y más! Llegaste casi de sorpresa a alegrarnos más aún la vida, ya te amamos, bebé".

La modelo mostró orgullosa su prominente barriga, pero no dio detalles sobre sus semanas de gestación o el sexo del bebé: sin embargo, agregó: "Te esperamos tu mami, papi y hermanito Teo".

La publicación se llenó de comentarios positivos por parte de sus seguidores, quienes se mostraron emocionados con la nueva noticia: "Felicidad pura ¡Los amamos!", "estamos tan felices", "ya son 4, Vane, te ves hermosa", "qué hermosa noticia" y "bendiciones para ustedes", son algunos de los mensajes.

