“Sin mochilas pesadas”: Vanesa Borghi anunció su divorcio con Danilo Sturiza - Chilevisión

La modelo llevaba tres años intentando finiquitar el divorcio con Danilo Sturiza, con quien tuvo 11 años de relación. Su actual pareja le envió un ramo de flores y escribió un mensaje con proyección al futuro.

Este viernes Vanesa Borghi anunció en redes sociales que se divorció oficialmente de su ex pareja, el ingeniero civil industrial Danilo Sturiza, con quien estuvo durante 11 años.

Además, la modelo recibió un ramo de flores por parte de Carlos Garcés, su actual pareja y padre de su hijo, Teo, quien agregó un mensaje con proyecciones al futuro.

Vanesa Borghi se divorció

A través de Instagram, Borghi señaló: "¡Ahora sí! ¡Soy una mujer divorciada!" y luego mostró el ramo de flores que le obsequió Garcés, cuya tarjeta dice: "¡Hoy se celebra! Comienza una nueva etapa juntos, sin mochilas pesadas que pesen. Te felicito por este gran paso ¡Te amo!".

Al respecto, Borghi comentó en LUN respecto de su divorcio: "No tengo nada para decir, fui súper feliz en los años de matrimonio que estuve con él, pero me da mucha pena cómo se terminó, porque después nunca más tuve un contacto con él".

En esa misma línea reveló que Sturiza "me bloqueó de todos lados y nunca más conversé absolutamente nada con él".

Vanesa explicó que el proceso de divorcio comenzó hace tres años cuando la relación terminó y fue iniciado por Sturiza, quien ingresó el cese de convivencia durante un periodo que resultó muy doloroso para ella.

"Yo no comprendía cómo seguía casada con una persona y amando a otra, formando una familia con otra. Lamentablemente no se realizó antes porque había temas económicos involucrados", señaló Vanesa.

Además la modelo se sinceró y comentó que "me siento plena, siento que corté con mucha energía, con muchas cosas que no me pertenecían. Este es un renacer y no lo digo por mi estado civil". Asimismo reveló que no sabe si su pareja actual tiene planes de casarse.

Respecto de Garcés, Vanesa concluyó: "Está feliz. Qué lata que alguien me preguntara por mi marido y no era él (...) Se sentía una situación rara, incómoda. Explicar que estoy casada con otro cuando tengo una familia hermosa y un hijo exquisito que nada tiene que ver con mi antigua vida".

