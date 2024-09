Vanesa Borghi reveló que tuvo complicaciones durante su parto: “Me fui manejando a la clínica” - Chilevisión

Ya dada de alta, la modelo argentina rememoró el episodio completo de la llegada de su hijo, desde que se le rompió la bolsa en su casa.

El pasado 28 de agosto nació el primer hijo de Vanesa Borghi y Carlos Garcés, llegada que conmovió a los miles de seguidores de la argentina en redes sociales.

Sin embargo, ahora que ya pasaron los primeros días de Teo, la modelo entregó detalles de cómo fue su experiencia de parto y sus primeras emociones al recibir al bebé recién nacido.

Así fue el parto de Vanesa Borghi

"Ya maquillada, peinada, repentinamente siento un líquido que corre por mis piernas. Me pareció muy extraño porque no era mucha la cantidad, pero sabía que era que había roto la bolsa, por lo mismo llamé al doctor y me fui manejando a la clínica", empezó recordando la modelo en conversación con LUN.

En la misma línea, explicó que su pareja no estaba con ella en ese momento. "Mi pareja estaba desesperada por llegar a la clínica, ya que estaba en su trabajo y este quedaba bastante lejos", indicó.

"Me había preparado para este momento. Además, estaba muy feliz de que llegara. Cuando digo preparada, uno puede hacer mil cursos, pero luego no puedes utilizar muchas cosas de estas, ya que en mi caso pasó así, pero me sirvió para saber y estar consciente y tranquila de lo que quería en mi trabajo de parto y que no", reflexionó.

Respecto al parto como tal, confesó que "fue un trabajo de parto largo. El doctor César Cafatti fue un siete porque fue muy calmado en todo el proceso y eso también me ayudó a estar en la misma sintonía. Fue un momento que disfrutamos en un principio".

"El parto fue un poco complicado, pero lo importante es que ambos salimos bien", agregó, dando a conocer que muchas cosas que "no quería hacer en el parto" sí debió hacerlas en favor de su salud.

Sobre papel que cumplió Carlos, Borghi comentó que "Carlitos me acompañó en todo momento y creo que él estaba más nervioso que yo, pero intentaba disimular y darme alegría y tranquilidad en todo momento. Su apoyo fue inexplicable".

"La felicidad que se siente al tener a tu hijo en brazos es inigualable, un amor tan, pero tan grande que es inexplicable", cerró Vanesa Borghi.