“Nunca imaginé que...”: Vanesa Borghi reveló inéditos detalles de su pedida de matrimonio - Chilevisión

La influencer se va a casar con Carlos Garcés, quien también es padre de su hijo, Teo. La pedida de matrimonio se dio durante un viaje familiar a Europa.

Vanesa Borghi sigue celebrando la propuesta de matrimonio que vivió este viernes por parte de su pareja, Carlos Garcés, con quien también tiene un hijo.

La influencer reveló que Garcés mandó a hacer su anillo hace dos meses y contó detalles inéditos sobre la propuesta que se dio durante un viaje a Europa en familia.

¿Qué dijo Vanesa Borghi sobre su matrimonio?

Borghi comentó en conversación con LUN que "me contó después que mandó a hacer el anillo hace dos meses ¡Y logró esconderlo todo este tiempo sin que me diera cuenta! Eso para mí ya es un mérito enorme porque no es fácil sorprenderme. Esta vez lo consiguió totalmente".

En esa misma línea, agregó: "Nunca imaginé que fuera justo ahí en ese lugar tan simbólico y con Teo acompañándonos. Fue perfecto porque nuestra familia estaba unida en ese instante".

Respecto de cuándo se va a realizar el matrimonio, Vanesa explicó que "todavía no hay fecha porque esto fue muy reciente, estamos disfrutando de la emoción del momento. Sí hemos conversado que nos gustaría algo sencillo, íntimo, con los familiares y amigos más cercanos (...) en estos casos menos es más".

Finalmente, respecto de su reciente divorcio, Borghi concluyó: "La vida me enseñó que todo tiene un porqué y que después de momentos difíciles también llegan bendiciones hermosas, hoy me siento plena".