“Desde entonces sentí...”: Vanesa Borghi reveló sueño con su hija fallecida tras anunciar embarazo - Chilevisión

20/10/2025 09:33

“Desde entonces sentí...”: Vanesa Borghi reveló sueño con su hija fallecida tras anunciar embarazo

Tras anunciar que se encuentra embarazada de una niña, la modelo confesó que soñó con su hija Clara, quien falleció a los seis meses de gestación en 2023 y le entregó un potente mensaje,

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Vanesa Borghi reveló nuevos detalles sobre su segundo embarazo y recordó el fallecimiento de su primera hija, Clara, en mayo de 2023.

Borghi se convertirá en madre nuevamente junto a Carlos Garcés, su pareja, quien también es padre de su primer hijo, Teo; sin embargo, en esta oportunidad esperan a una niña, por lo que el recuerdo de Clara ha estado más presente aún.

¿Qué dijo Vanesa Borghi?

"Desde el primer día sentimos que era una niña. No sé explicarte por qué. No fue por antojos, ni por síntomas distintos, simplemente lo sentíamos", detalló Borghi en conversación con LUN. 

En esa misma línea, aseguró que el nombre ya está decidido: "Sentimos que fue ella quien lo eligió. No es un nombre que probablemente habríamos escogido nosotros".

Vanesa también aprovechó la instancia para revelar un íntimo recuerdo: "Cuando falleció Clara, tuve un sueño muy real. En ese sueño venía a despedirse y me decía que se había sentido muy amada, pero que iba a volver".

"Fue algo muy fuerte, muy profundo y desde entonces sentí que, de alguna forma, ella iba a regresar. Por eso cuando quedé embarazada supe que era una niña, era algo que el corazón me decía", comentó la modelo que actualmente tiene más de cinco meses de gestación.

Además de recalcar que ambos sienten extrema felicidad por esta bebé que viene en camino, Vanesa confesó que le gustaría que su hija se pareciera a ella y admitió que siente miedo.

"Pero estoy tranquila. Sé que en el otro embarazo hice todo bien, los médicos también y que a veces hay cosas que simplemente pasan aunque una no las entienda. Esta vez estoy viviendo todo con mucha fe y serenidad confiando en que todo va a salir bien", concluyó.

