 “El miedo sigue presente”: Vanesa Borghi encendió las alarmas tras publicación en una clínica - Chilevisión
Minuto a minuto
Es una joven madre: Confirman identidad de cuerpo encontrado calcinado en fosa de San Vicente ¿Aún lo utilizas? Expresidente del Banco Central propone eliminar billete de $20 mil “¡El que raya, paga!”: Municipio de Puerto Montt detuvo y multó a hombre por rayados en la calle Vecinos de Tiltil cortaron Ruta 5 Norte en protesta por la reconversión de Punta Peuco Estuvo 75 días en el SML: ¿Por qué hubo un error en la identificación de estudiante de Viña del Mar?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/11/2025 09:52

“El miedo sigue presente”: Vanesa Borghi encendió las alarmas tras publicación en una clínica

La modelo se encuentra embarazada de su segunda hija, fruto de su relación con el empresario Carlos Garcés, por lo que la publicación encendió las alarmas entre sus seguidores.

Publicado por CHV Noticias

Vanesa Borghi causó preocupación este viernes tras publicar una historia en su cuenta de Instagram desde la clínica, durante la gestación de su segunda hija, fruto de su relación con el empresario Carlos Garcés.

Esto, debido a que la modelo sufrió la pérdida de su primera hija, Clara, quien murió a los seis meses de gestación debido a complicaciones de salud en el 2023.

¿Qué pasó con Vanesa Borghi?

"Yo pasé un susto. El miedo sigue presente, aunque yo no me dé cuenta, es inconsciente", relató Borghi en las historias de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Está todo bien, ya chequeamos y la gordita está fuerte y grande".

Aunque Vanesa no entregó detalles de lo sucedido, su estado de salud se encuentra bien y posteriormente publicó videos jugando con su hijo en su hogar.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

Hijo de Pato Torres y Titi García-Huidobro confirma romance con reconocida influencer

La pareja oficializó su relación a través de un video en el que ambos aparecen caracterizados como los protagonistas de la película Rapunzel.

08/11/2025

“No la tengo tan...”: Karla Melo realizó potente descargo en medio de tratamiento contra el cáncer

La actriz se encuentra en la fase final del tratamiento que incluye un ciclo de 15 radioterapias; sin embargo, trajo consigo una carga emocional que Melo decidió compartir con sus seguidores en sus redes sociales.

08/11/2025

“Después de 15 años”: Francoise Perrot reveló cuánto paga Edmundo Varas por pensión alimenticia

La exfigura televisiva aseguró que Varas comenzó a pagar el mínimo establecido por la ley luego de 15 años sin hacerlo.

08/11/2025

“Publicidad de...”: Llueven críticas a Emilia Dides y Sammis Reyes tras revelación de género

La pareja publicó un video donde ambos aparecen recorriendo un laberinto completamente blanco, mientras aves azules y rosadas sobrevuelan el cielo y los pasillos.

08/11/2025