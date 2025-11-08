“El miedo sigue presente”: Vanesa Borghi encendió las alarmas tras publicación en una clínica - Chilevisión

La modelo se encuentra embarazada de su segunda hija, fruto de su relación con el empresario Carlos Garcés, por lo que la publicación encendió las alarmas entre sus seguidores.

Vanesa Borghi causó preocupación este viernes tras publicar una historia en su cuenta de Instagram desde la clínica, durante la gestación de su segunda hija, fruto de su relación con el empresario Carlos Garcés.

Esto, debido a que la modelo sufrió la pérdida de su primera hija, Clara, quien murió a los seis meses de gestación debido a complicaciones de salud en el 2023.

¿Qué pasó con Vanesa Borghi?

"Yo pasé un susto. El miedo sigue presente, aunque yo no me dé cuenta, es inconsciente", relató Borghi en las historias de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Está todo bien, ya chequeamos y la gordita está fuerte y grande".

Aunque Vanesa no entregó detalles de lo sucedido, su estado de salud se encuentra bien y posteriormente publicó videos jugando con su hijo en su hogar.

Revisa la publicación de Instagram: