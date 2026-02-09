“No es mi ex”: Fernanda Salazar respondió a incómoda pregunta sobre Francisco Dañobeitía - Chilevisión

A través de Instagram, la actriz se sinceró al ser consultada sobre la "buena onda" que mantiene con su exesposo y padre de su hijo mayor.

La actriz Fernanda Salazar sacó aplausos en redes sociales al referirse a la relación con su exesposo, el actor Francisco Dañobeitía, quien es padre de su hijo mayor.

A través de Instagram, Salazar hizo la típica dinámica de preguntas con seguidores, donde recibió una consulta relacionada con Dañobeitía. "¿Por qué tanta buena onda con tu ex?", le preguntaron.

Ante esto, la intérprete afirmó que "es muy sencillo y ojalá más personas lo entendieran así. Para mí Pancho no es 'mi ex', es el papá de mi hijo mayor, y por lo tanto somos familia".

"El título de decirle mi ex se queda corto y simplemente no corresponde al status que tiene en mi vida", agregó.

"Veo que muchas personas con hijos en común que se separan se refieren a sí mismos como mi ex, y pienso que ahí nace todo el problema, porque se siguen pensando en una configuración de pareja cuando ya se trascendió de ahí", remató.

La fraterna relación de Fernanda Salazar y Francisco Dañobeitia

La expareja de actores ha llamado la atención en redes sociales por su fraterna relación después de su separación.

Incluso, Francisco mantiene una buena amistad con Juan José Ramdohr, actual pareja de Fernanda, compartiendo fechas especiales en conjunto.

El pasado 31 de enero, Dañobeitia compartió una foto en la que aparece junto a Fernanda, Juan José y sus respectivos hijos. "Las personas que hacen de la vida algo mejor", señaló en la descripción del post.

Las reacciones no se hicieron esperar. "Familia va más allá del amor de pareja", "qué bello que sigan siendo familia", "esos niños tendrán hermosos recuerdos de infancia" y "respeto y amor en una sola imagen", fueron parte de los comentarios.