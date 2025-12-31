 “Un ejemplo”: Francisco Dañobeitía se llenó de aplausos tras gesto con su expareja Fernanda Salazar - Chilevisión
31/12/2025 16:39

“Un ejemplo”: Francisco Dañobeitía se llenó de aplausos tras gesto con su expareja Fernanda Salazar

Los actores, quienes terminaron su relación hace algunos años, rehicieron sus vidas tras la ruptura pero, según dejaron ver en Instagram, el amor de familia permanece intacto junto al hijo que tienen en común.

Publicado por CHV Noticias

El actor Francisco Dañobeitía se llenó de felicitaciones y comentarios positivos luego de compartir una emotiva fotografía donde aparece con su expareja y la familia de ella, la también actriz Fernanda Salazar.

La tierna postal la publicó en su cuenta de Instagram y lo que no pasó desapercibido para los usuarios es que no solo aparece con la intérprete y el hijo que ambos tienen en común, sino que también con la pareja actual de Salazar.

Se trata de Juan José Ramdohr, quien hace algunos meses sorprendió al dar a conocer que se convertirá en padre del primer hijo que tendrán en común, esto, luego de una explícita petición.

"En diciembre cumplimos 7 años de pareja y compañeros de vida. La iñora me la cantó clarita desde el primer día: ‘Tienes 7 años para que tengamos un bebé, no me hagas perder el tiempo", contó hace un tiempo.

Postal de la pareja sacó aplausos en redes sociales

Vale recordar que la artista tiene un hijo de 9 años con Dañobeitía. Y aunque ambos rehicieron sus vidas amorosas, al parecer, el cariño y el amor de familia permanece intacto.

Así lo hicieron notar distintos usuarios en redes sociales, quienes destacaron a la pareja por su madurez y, sobre todo, su preocupación por el crecimiento y desarrollo del pequeño en compañía de sus dos padres.

"Responsabilidad afectiva, amor desde diferentes perspectivas y condiciones. Son un ejemplo para la sociedad", "Esos niños tendrán hermosos recuerdos de infancia" y "cuando entendiste todo y pensas por sobretodo en el bienestar de los niños", fueron algunas de las reacciones.

Mira la publicación:

