 Revelan tierna foto de Fernanda Salazar embarazada: Su hijo se hizo notar en plena obra de teatro - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | Caso Vivanco: CHV Noticias accedió a nuevos documentos bancarios de Gonzalo Migueles ¿A quiénes beneficiará el voto obligatorio? Pepe Auth analiza cómo se podría comportar el electorado Corte de luz afectó este jueves a 8 comunas de la región Metropolitana en medio de lluvias Sismo se registró este jueves en la región de Antofagasta: Revisa magnitud y epicentro Cambio de mando complica show de AC/DC: Delegación Presidencial solicitará reagendar fecha
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/11/2025 18:10

Revelan tierna foto de Fernanda Salazar embarazada: Su hijo se hizo notar en plena obra de teatro

Durante el ensayo general de la obra H.P (Hans Pozo), la actriz vivió una mágica experiencia que fue captada por un fotógrafo. La postal se viralizó en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

La actriz Fernanda Salazar, quien está embarazada de su segundo hijo, vivió una mágica experiencia sobre el escenario.

El fotógrafo Luis Lobos viralizó una imagen de Salazar, captada durante un ensayo de la obra H.P (Hans Pozo) en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

La postal muestra el momento exacto en que el bebé de Fernanda se hizo presente mostrando su pie desde la panza.

La emotiva foto de Fernanda Salazar en medio de embarazo

"Impresionante. Tenía que hacer una publicación aparte por esta fotografía. Durante todos los ensayos, su pancita se movía constantemente, y en el ensayo general pareció querer sumarse al elenco, mostrándose sobre el escenario", escribió Lobos.

El autor aseguró que al momento de tomar la fotografía no se dio cuenta de su acierto. "Debió ser un microsegundo en el que tuve la suerte de capturar el momento con mi cámara, un instante mínimo que quedó inmortalizado como una de mis mejores fotos", expresó.

La publicación se viralizó en Instagram, sumando cientos de comentarios, entre ellos de actrices como Begoña Basauri, Constanza Mackenna, Francisca Walker y Elvira Cristi, entre otras.

"Esta fotografía es alucinante!!! Las mujeres/madres somos poderosas. Dos corazones latiendo al compás de uno", escribió una usuaria.

Mira la foto acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Caso Vivanco: CHV Noticias accedió a nuevos documentos bancarios de Gonzalo Migueles

Lo último

Lo más visto

“Psicopatía del área de perversidad”: ExPDI analizó perfil de imputado por triple homicidio en La Reina

El prefecto (r) Mauricio Soto, exjefe de Equipo Táctico de la PDI, revisó los registros clave de la investigación. "Un llamado frívolo, no emite ninguna emoción", afirmó.

06/11/2025

¿Peligra la corona? Inna Moll respondió al polémico video en Miss Universo con alusión a drogas

La representante de Chile en el certamen de belleza que comenzó esta semana en Tailandia levantó diversas críticas por un trend de TikTok. Luego ofreció disculpas y explicó el origen del registro.

06/11/2025

“La sensatez está...”: JP Cretton opinó sobre Punta Peuco y arremetió contra candidato

El periodista y presentador de televisión celebró el decreto presidencial que esta semana transformó el centro penitenciario en uno común e hizo un llamado a "no perder el sentido común".

05/11/2025

Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió

Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023 e incluso la menor llegó a estar embarazada, logrando abortar gracias a la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

05/11/2025