Revelan tierna foto de Fernanda Salazar embarazada: Su hijo se hizo notar en plena obra de teatro - Chilevisión

Durante el ensayo general de la obra H.P (Hans Pozo), la actriz vivió una mágica experiencia que fue captada por un fotógrafo. La postal se viralizó en redes sociales.

La actriz Fernanda Salazar, quien está embarazada de su segundo hijo, vivió una mágica experiencia sobre el escenario.

El fotógrafo Luis Lobos viralizó una imagen de Salazar, captada durante un ensayo de la obra H.P (Hans Pozo) en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

La postal muestra el momento exacto en que el bebé de Fernanda se hizo presente mostrando su pie desde la panza.

La emotiva foto de Fernanda Salazar en medio de embarazo

"Impresionante. Tenía que hacer una publicación aparte por esta fotografía. Durante todos los ensayos, su pancita se movía constantemente, y en el ensayo general pareció querer sumarse al elenco, mostrándose sobre el escenario", escribió Lobos.

El autor aseguró que al momento de tomar la fotografía no se dio cuenta de su acierto. "Debió ser un microsegundo en el que tuve la suerte de capturar el momento con mi cámara, un instante mínimo que quedó inmortalizado como una de mis mejores fotos", expresó.



La publicación se viralizó en Instagram, sumando cientos de comentarios, entre ellos de actrices como Begoña Basauri, Constanza Mackenna, Francisca Walker y Elvira Cristi, entre otras.

"Esta fotografía es alucinante!!! Las mujeres/madres somos poderosas. Dos corazones latiendo al compás de uno", escribió una usuaria.

Mira la foto acá: