Restablecen venta del SOAP con aumento en coberturas y precios: Conoce acá los cambios en la póliza - Chilevisión

La Asociación de Aseguradoras informó que las compañías de seguro ya se encuentran habilitadas para vender la nueva póliza que incluye una serie de modificaciones tras la promulgación de la Ley Jacinta.
La Asociación de Aseguradoras de Chile (AACH) restableció la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) luego de haber sido suspendido producto de la Ley Jacinta.
Desde este martes, las compañías de seguros se encuentran habilitadas para vender, luego de que la Comisión para el Mercado Financiero depositara la nueva póliza y esta fuera publicada en el Diario Oficial.
Asimismo, se informó que la nueva legislación implementa un aumento en las coberturas de la póliza, pero también en el precio de su contratación.
La nueva ley elevará al doble la cobertura del SOAP de la siguiente forma:
A la vez, esta nueva póliza contempla pagos más rápidos en caso de indemnización por fallecimiento, los cuales se reducen a 7 días.
Los antecedentes recopilados por la AACH indican que cerca de 270 mil personas ya habían realizado el trámite antes de que se suspendiera su venta.
Es por eso que el organismo informó que dicho SOAP también será vigente, por lo que no tendrán la obligación de comprar uno nuevo.
Es decir, los conductores y conductoras que pagaron su seguro hasta este domingo 8 de febrero, mantendrán sus coberturas hasta marzo del 2027, por lo que no tendrán que hacer trámite alguno ni comprar un seguro nuevo.