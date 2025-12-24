Sismo despertó a los habitantes de Calama durante la madrugada: Revisa la magnitud y epicentro - Chilevisión

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños en personas, infraestructura pública o servicios básicos.

Durante la madrugada de este miércoles, un sismo despertó a los habitantes de la ciudad de Calama, ubicado en la región de Antofagasta.

Según indicó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 4.3 en la escala de Richter y ocurrió a las 03:10 horas.

Los antecedentes del sismo

En esa misma línea, el sismo se registró 17 kilómetros al suroeste de la ciudad de Calama.

Por otro lado, la entidad informó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 113 kilómetros.

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños en personas, infraestructura pública o servicios básicos.

