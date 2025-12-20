 Así fue el emotivo funeral de Paul Cristoffer Valenzuela, bombero fallecido en incendio de Santiago - Chilevisión
20/12/2025 11:23

Así fue el emotivo funeral de Paul Cristoffer Valenzuela, bombero fallecido en incendio de Santiago

Este sábado se llevó a cabo el funeral de Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, bombero que murió mientras combatía un incendio en un cité en la comuna de Santiago. Durante las labores de emergencia, parte de la estructura del segundo nivel del inmueble colapsó hacia el primer piso, provocándole graves lesiones que derivaron en su muerte tras ser trasladado a un recinto asistencial. El voluntario fue despedido en una emotiva ceremonia, marcada por el homenaje de sus compañeros del Cuerpo de Bomberos.

