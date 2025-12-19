Emergencia por incendio a pasos de La Moneda: Evacuaron al Ministerio de Justicia - Chilevisión

El siniestro se registró en horas de la tarde de este viernes en pleno centro de Santiago y movilizó rápidamente a personal de Bomberos.

Un incendio se registró esta tarde en pleno centro de Santiago en el subterráneo de un restorán, ubicado a pasos de La Moneda, en calle Moneda, entre Bandera y Morandé.

El origen del siniestro, de manera preliminar, fue localizado en una parrillada conocida como "El Novillero", desde donde se reportó una importante emanación de humo.

Producto de la emergencia, que rápidamente movilizó a personal de Bomberos, se evacuó las dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Lo anterior, debido a que la humareda llegó hasta las cercanías de dicho edificio, por lo que todos los funcionarios fueron obligados a abandonar la sede de la repartición de Estado.

Diversos registros publicados en plataformas como X dan cuenta de la magnitud del incendio, y de la rápida intervención de voluntarios de la institución para combatirlo.