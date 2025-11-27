 Por un control preventivo: Detienen a reo que se fugó de la cárcel Colina II el domingo pasado - Chilevisión
27/11/2025 17:29

Por un control preventivo: Detienen a reo que se fugó de la cárcel Colina II el domingo pasado

El sujeto que había saltado una de las panderetas del penal y se dio a la fuga, fue capturado este jueves en la comuna de Lo Espejo.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este jueves se confirmó la detención de Amílcar Olivares Cárdenas, el reo que se había fugado desde la cárcel Colina II el pasado domingo.

El hombre de 46 años fue detenido en la comuna de Lo Espejo y encontrado durante un patrullaje preventivo en el sector de las calles Presidente Salvador Allende con Padre Hurtado. Actualmente, se encuentra en la 11° Comisaría de la misma comuna.

Detienen a reo que se fugó de Colina II

A través de un comunicado, Carabineros confirmó que funcionarios "efectuaron un control de identidad a un hombre adulto que transitaba por el lugar".

En esa misma línea, agregaron: "El individuo fiscalizado se negó a identificarse, razón por la cual, siguiendo el protocolo vigente, fue trasladado hasta la 11ª Comisaría, a fin de realizar las gestiones necesarias para verificar su identidad".

Fue en la comisaría cuando Carabineros confirmó que se trata de Amílcar Lester Olivares Cárdenas, por lo que fue trasladado a un centro asistencial para constatar lesiones antes de quedar a disposición del Ministerio Público.

Olivares Cárdenas había vulnerado los controles de seguridad del recinto penitenciario y saltó una de las panderetas de Colina II a eso de las 15:30 horas, dándose a la fuga tras recibir ayuda externa.

El interno ya había estado en dicho recinto penitenciario y también se había escapado en el año 2009. Actualmente, cumple prisión preventiva por el delito de robo con intimidación.

