¿Cómo pudo escapar por segunda vez reo de Colina II? Revelan importante dato del prófugo - Chilevisión

Las autoridades confirmaron la tarde de este domingo la fuga de Amílcar Olivares Cárdenas (46) desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, en el sector norte de la Región Metropolitana.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, detalló que el imputado por robo con intimidación logró evadir los controles internos del penal a las 17:27 horas, lo que activó de inmediato un amplio operativo de búsqueda en conjunto con Carabineros y la PDI.

“La prioridad hoy día es lograr su recaptura”, afirmó la autoridad, recordando además que Olivares ya se había fugado en 2009.

¿Cómo escapó nuevamente?

De acuerdo con información preliminar, el hombre habría saltado una pandereta en la zona frontal del penal, superando tanto la vigilancia interna como la guardia armada, para luego huir sin que se conozca su paradero.

El director regional metropolitano de Gendarmería, coronel Héctor Labrín, señaló que Olivares estaba recluido en Colina II desde julio, aunque conocía bien el recinto porque había cumplido condenas anteriores allí.

En esa línea, el subsecretario Muñoz agregó que el interno tenía un conocimiento profundo de la estructura del penal, ya que en el pasado trabajó como mozo, lo que le permitió identificar rutas y puntos vulnerables para concretar su escape.