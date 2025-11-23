AHORA | Reo es intensamente buscado tras fugarse desde cárcel Colina II - Chilevisión

La información fue confirmada en horas de este domingo por la Subsecretaría de Justicia y personal de Gendarmería.

Durante la tarde de este domingo se está desarrollando un extenso operativo luego de que se reportara la fuga de un reo desde el interior del Centro Penitenciario Colina II.



De acuerdo a información preliminar de carabineros, el sujeto se habría escapado del centro penitenciario a las 17:30 horas tras saltar una de las panderetas.

El GOPE de Carabineros se encuentra realizando un amplio despliegue de búsqueda por cielo y tierra.



Confirman fuga de Reo desde el interior de Colina II

Gendarmería identificó al interno como Amilcar Lester Olivares Cardenas (46), e informó que vestiría una polera blanca y un short negro.

El recluso habría estado cumpliendo prisión preventiva al interior del centro penitenciario tras ser imputado por un robo con intimidación.

En desarrollo...