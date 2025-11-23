 AHORA | Reo es intensamente buscado tras fugarse desde cárcel Colina II - Chilevisión
Minuto a minuto
Revelan identidad y prontuario de reo prófugo tras escapar de Colina II: Sería su segunda fuga AHORA | Reo es intensamente buscado tras fugarse desde cárcel Colina II Revelan que senador Matías Walker recibió $1.6 millones de implicado en trama Bielorrusa Es carabinero: Identifican a conductor que chocó y huyó sin auxiliar a víctimas en Vitacura “Estaba desesperado”: Chileno detenido en EEUU relata cómo fue su paso por las cárceles
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/11/2025 19:40

AHORA | Reo es intensamente buscado tras fugarse desde cárcel Colina II

La información fue confirmada en horas de este domingo por la Subsecretaría de Justicia y personal de Gendarmería.

Durante la tarde de este domingo se está desarrollando un extenso operativo luego de que se reportara la fuga de un reo desde el interior del Centro Penitenciario Colina II

De acuerdo a información preliminar de carabineros, el sujeto se habría escapado del centro penitenciario a las 17:30 horas tras saltar una de las panderetas. 

El GOPE de Carabineros se encuentra realizando un amplio despliegue de búsqueda por cielo y tierra. 

Confirman fuga de Reo desde el interior de Colina II 

Gendarmería identificó al interno como Amilcar Lester Olivares Cardenas (46), e informó que vestiría una polera blanca y un short negro. 

El recluso habría estado cumpliendo prisión preventiva al interior del centro penitenciario tras ser imputado por un robo con intimidación.

En desarrollo...

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pago parte en enero: Quiénes recibirán compensación por diferencia de expectativa de vida para las mujeres

Lo último

Lo más visto

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025

"Las llevo conmigo": Pangal dedica sentido mensaje de despedida para Meli Noto y su pequeña hija

A solo un mes del nacimiento de Alanna, el exchico reality publicó el video que emocionó a sus seguidores antes de aventurarse en nuevos viajes junto a El Clan.

23/11/2025

“No sé qué haría sin...”: Paola Volpato emocionó en redes sociales con inéditos registros

La reconocida actriz utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un afectuoso saludo de aniversario a su esposo y compartió antiguas fotografías de la relación.

23/11/2025

“Mucha gente odiaba a mi marido en su unidad”: Viuda de carabinero muerto en Ercilla descarta suicidio

La esposa del teniente Robert Ruiz cuestiona la versión oficial que apunta a un suicidio dentro de la unidad COP de Pailahueque y pide que la investigación pase al Ministerio Público.

23/11/2025