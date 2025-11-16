 Elecciones 2025: Tomás Vodanovic votó con muletas y descartó presentar licencia municipal - Chilevisión
16/11/2025 11:49

Elecciones 2025: Tomás Vodanovic votó con muletas y descartó presentar licencia municipal

Durante la mañana de este domingo, el alcalde Tomás Vodanovic llegó a votar en estas Elecciones 2025 con muletas. El edil explicó que sufrió una rotura completa de tendón interna y externa que desplazó entre 3 a 8 centímetros, por lo que está a la espera de saber si necesitará una operación: "Jugando a la pelota (...) me embalé ahí en las alianzas de la muni y me excedí en el esfuerzo", comentó. En esa misma línea, descartó la posibilidad de presentar una licencia municipal para ser parte de la campaña de Jeannette Jara en una eventual segunda vuelta.

