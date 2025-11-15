“La recuperación...”: Tomás Vodanovic actualiza estado de salud tras complejo diagnóstico médico - Chilevisión

"Muchísimas gracias por todos los mensajes de ánimo que me mandaron ayer. Vamos a ponerle paciencia y ganas a la recuperación", indicó el edil.

"Ese es el tendón de la cadera que me rompí, por algunas dudas", agregó junto a una infografía que señala el lugar exacto de su lesión.

Hay que recordar que Vodanovic anunció este viernes que debido al complejo diagnóstico médico que lo acompleja, deberá bajar el ritmo e intensidad de su agenda para lograr una adecuada recuperación.