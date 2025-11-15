“La recuperación...”: Tomás Vodanovic actualiza estado de salud tras complejo diagnóstico médico - Chilevisión

El edil de Maipú sufrió la rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera, por lo cual deberá bajar el ritmo e intensidad de su agenda.
Este sábado Tomás Vodanovic actualizó su estado de salud tras a dar a conocer que sufrió la rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera.
A través de una nueva historia de Instagram, el jefe comunal de Maipú agradeció las muestras de apoyo y compartió una infografía explicando la lesión que padece.
"Muchísimas gracias por todos los mensajes de ánimo que me mandaron ayer. Vamos a ponerle paciencia y ganas a la recuperación", indicó el edil.