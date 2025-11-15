 “La recuperación...”: Tomás Vodanovic actualiza estado de salud tras complejo diagnóstico médico - Chilevisión
15/11/2025 12:42

“La recuperación...”: Tomás Vodanovic actualiza estado de salud tras complejo diagnóstico médico

El edil de Maipú sufrió la rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera, por lo cual deberá bajar el ritmo e intensidad de su agenda.

Publicado por Gabriela Valdés

Este sábado Tomás Vodanovic actualizó su estado de salud tras a dar a conocer que sufrió la rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera.

A través de una nueva historia de Instagram, el jefe comunal de Maipú agradeció las muestras de apoyo y compartió una infografía explicando la lesión que padece.

"Muchísimas gracias por todos los mensajes de ánimo que me mandaron ayer. Vamos a ponerle paciencia y ganas a la recuperación", indicó el edil.

"Ese es el tendón de la cadera que me rompí, por algunas dudas", agregó junto a una infografía que señala el lugar exacto de su lesión.
 
Hay que recordar que Vodanovic anunció este viernes que debido al complejo diagnóstico médico que lo acompleja, deberá bajar el ritmo e intensidad de su agenda para lograr una adecuada recuperación.
 

Mira la historia a continuación:

