“Es difícil de procesar”: Tomás Vodanovic limitará actividades tras diagnóstico médico - Chilevisión

"Vamos a tener que reducir un poco el despliegue y la presencia en terreno", dio a conocer el alcalde de Maipú a través de sus historias de Instagram, luego de recibir los resultados de unos exámenes médicos.

Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, fue hasta sus redes sociales para anunciar un complejo diagnóstico médico que lo obligará a bajar el ritmo e intensidad de su agenda para lograr una adecuada recuperación.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, el jefe comunal dio a conocer que recibió los resultados de unos exámenes médicos y que, en consecuencia, deberá postergar algunos de sus pasatiempos, como el running.

"Ayer recibí los resultados de la resonancia y confirman que tengo una rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera", explicó en la plataforma.

"Es una noticia difícil de procesar, ya que me tendrá varios meses sin poder correr, que es una de las cosas que más disfruto y que me ayuda a bajar el estrés de la pega", agregó.

Junto con lo anterior, el dirigente del Frente Amplio aseguró que los próximos días los médicos evaluarán si requerirá una operación. De momento, adelantó que reducirá sus apariciones en público.

"Vamos a tener que reducir un poco el despliegue y la presencia en terreno, obviamente sin descuidar mi labor municipal. Así que les pido comprensión", cerró.