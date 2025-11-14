 “Es difícil de procesar”: Tomás Vodanovic limitará actividades tras diagnóstico médico - Chilevisión
Minuto a minuto
Entre suspenso y nuevos anuncios: Así se preparan los candidatos presidenciales para las elecciones Misterio por muerte de ciudadano chino en Barrio Meiggs: No descartan participación de terceros El Servel no entregó datos electorales incompletos ni hubo retraso Comando de Jeannette Jara desmintió video de supuesta familiar de la candidata: “Un acto de difamación” El irreconocible cambio de look de detenida por secuestro de Montoya: Su tatuaje la delató
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/11/2025 18:51

“Es difícil de procesar”: Tomás Vodanovic limitará actividades tras diagnóstico médico

"Vamos a tener que reducir un poco el despliegue y la presencia en terreno", dio a conocer el alcalde de Maipú a través de sus historias de Instagram, luego de recibir los resultados de unos exámenes médicos.

Publicado por CHV Noticias

Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, fue hasta sus redes sociales para anunciar un complejo diagnóstico médico que lo obligará a bajar el ritmo e intensidad de su agenda para lograr una adecuada recuperación.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, el jefe comunal dio a conocer que recibió los resultados de unos exámenes médicos y que, en consecuencia, deberá postergar algunos de sus pasatiempos, como el running.

"Ayer recibí los resultados de la resonancia y confirman que tengo una rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera", explicó en la plataforma.

"Es una noticia difícil de procesar, ya que me tendrá varios meses sin poder correr, que es una de las cosas que más disfruto y que me ayuda a bajar el estrés de la pega", agregó.

Junto con lo anterior, el dirigente del Frente Amplio aseguró que los próximos días los médicos evaluarán si requerirá una operación. De momento, adelantó que reducirá sus apariciones en público.

"Vamos a tener que reducir un poco el despliegue y la presencia en terreno, obviamente sin descuidar mi labor municipal. Así que les pido comprensión", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elecciones 2025: Así funcionará el comercio este domingo 16 de noviembre

Lo último

Lo más visto

Familia acusa que amigo de piloto fallecido usó sus tarjetas: “Había giros la noche en que murió”

Según la hermana de Fernando Tapia, se trata de un cercano al fallecido, quien reconoció haber realizado compras y giros por unos $3 millones. “El autor de esto confesó", dijo a Contigo en Directo.

14/11/2025

Camila Andrade cuenta por primera vez que sufre una delicada enfermedad: “Fue un balde de agua fría”

En entrevista con Podemos Hablar, la modelo habló de su nuevo "renacer" pese a que hace seis meses recibió un complejo diagnóstico de salud.

14/11/2025

Autos de alta gama de $90 millones: Los lujos del médico imputado por 16 mil licencias irregulares

El doctor emitió miles de licencias médicas y habría incrementado su patrimonio sumando tres inmuebles y cuatro vehículos de alto valor en el mercado.

14/11/2025

“Es una alerta importante”: Vivi Rodríguez reveló grave accidente que sufrió su hija menor

La bailarina explicó que se trató de una quemadura, por lo que hizo un llamado a reforzar las medidas de precaución a la hora de tomar líquidos calientes.

14/11/2025