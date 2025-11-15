 Falsa prima de Jeannette Jara se disculpa tras anuncio de querella: “Era hacer humor” - Chilevisión
15/11/2025 12:10

Falsa prima de Jeannette Jara se disculpa tras anuncio de querella: “Era hacer humor”

La mujer que se había viralizado en un video hablando mal de la candidata presidencial, compartió un nuevo registro ofreciendo disculpas y señalando que todo era una "humorada".

Publicado por CHV Noticias

Durante las últimas horas se viralizaron las disculpas públicas de la falsa prima hermana de la candidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara, que un difundido video donde la acusaba de ser "resentida social". 

Lo anterior ocurre luego de que la militante del Partido Comunista (PC) desmintiera el vínculo familiar y a través de un comunicado anunciara acciones legales por difamación en contra de la mujer que se identificó en el registro como "Adriana Vargas Jara". 

En sus disculpas, la protagonista del video señaló que "sólo fue una humorada".

"Nunca pensé que le iba a ocasionar tanto daño a la señora Jeannette", agregó. 

Falsa prima de Jeannette Jara se disculpa y reconoce falsedad 

A través de un nuevo video, la mujer habló ante la cámara y se defendió indicando que "fue una humorada, no sé cómo se filtró todo, pero yo reconozco que no fue con mala intención". 

En la misma línea, argumentó que su intención "sólo era hacer humor porque los chilenos necesitamos harto humor en este tiempo". 

