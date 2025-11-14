 Comando de Jeannette Jara desmintió video de supuesta familiar de la candidata: “Un acto de difamación” - Chilevisión
14/11/2025 19:37

Comando de Jeannette Jara desmintió video de supuesta familiar de la candidata: “Un acto de difamación”

A través de redes sociales se viralizó un registro de una persona que dice tener un parentesco familiar con la exministra. "Desmentimos categóricamente que la mujer del video tenga algún tipo de relación", señalaron desde la campaña.

Publicado por CHV Noticias

El comando de Jeannette Jara negó cualquier relación entre la candidata presidencial y una mujer que se ha viralizado en las últimas horas asegurando ser su prima.

A través de redes sociales, varias cuentas comenzaron a difundir un video en que una mujer, identificada como "Adriana Vargas Jara", se refería en duros términos a la exministra del Trabajo.

A través de un comunicado, el equipo de Jara desmintió "categóricamente que la mujer del video tenga algún tipo de relación, familiar o social, con la candidata".

"El material constituye un acto de difamación en contra de la candidata presidencial", agregan en la declaración.

Comando de Jara anuncia acciones por video de falsa familiar

Asimismo, desde el comando de Jara anunciaron eventuales acciones legales "a fin de que se realicen todas las investigaciones necesarias y se apliquen sanciones que correspondan".

"Lamentamos enfrentar nuevamente un acto de desinformación difundido por redes sociales con el fin de perjudicar la credibilidad de la candidata, y repudiamos este tipo de acciones, que buscan dañar la fe pública y la convivencia democrática", agregan.

"Chile merece una campaña limpia, basada en ideas, propuestas y respeto, sin que el juego sucio empañe el derecho de los ciudadanos a decidir informadamente", cierran.

