“El que no salta es paco”: Matthei y Kast en picada contra Jara tras cánticos contra Carabineros en cierre de campaña - Chilevisión

La candidata del oficialismo respondió publicando el video del momento extendido, donde ella escucha los cánticos y luego hace un llamado a no caer en descalificaciones.

Este miércoles Evelyn Matthei y José Antonio Kast criticaron a Jeannette Jara por un hecho ocurrido durante su cierre de campaña, donde el público gritó "el que no salta, es paco", en contra de Carabineros.

La candidata del oficialismo respondió publicando el video del momento extendido, donde ella escucha los cánticos y luego hace un llamado a no caer en descalificaciones, instando a la unidad y el respeto.

¿Qué pasó en el cierre de campaña?

"Jeannette Jara, a los Carabineros se los respeta y protege. No puedes sonreír mientras los insultan. No han aprendido nada", sentenció Evelyn Matthei en su cuenta de X.

Por su parte, José Antonio Kast escribió: "¿Por qué la izquierda odia tanto a Carabineros? Jeannette Jara le debe una disculpa a Carabineros por lo ocurrido en el acto de ayer".

En esa misma línea, agregó: "La izquierda radical odia a Carabineros. Ayer, ahora y siempre. Eso es Jara. Nosotros los respetamos y los vamos a apoyar política y jurídicamente, para que Chile recupere el orden y la seguridad", y publicó una fotografía donde aparece Jara vestida con una polera con el "perro matapacos".

Sin embargo, la candidata del oficialismo publicó un extracto extendido de dicho momento, donde señala: "Les propongo lo siguiente. Hagamos que nuestra campaña en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarlos. Chile es una sola patria".

"Chile es un solo país y como lo he dicho varias veces, al igual que en las familias no todos se tienen buena ¿O sí? No todos se quieren igual ¿O sí? Pero no por eso dejamos de ser familia, incluso con los que piensen muy distinto de nosotros", agregó la candidata.

Además, en la publicación Jara escribió: "Llamamos a la unidad sin descalificaciones, con respeto y con convicción democrática. Chile necesita sumar, no dividir. Mientras otros siembran odio, nosotros trabajamos por un país que avance junto".

En otro post, la candidata del oficialismo compartió un extracto del cierre de campaña de José Antonio Kast donde asegura: "Lamento José Antonio que utilices este lenguaje lleno de ofensas y descalificaciones. Tenemos diferencias, pero todos merecemos respeto".

Finalmente, el candidato de oposición respondió: "Jeannette, no hay ninguna ofensa. Son puras verdades. Usted fue Ministra y representa la continuidad de este gobierno fracasado. Boric es Jara, y usted, es Boric. Aunque le ofenda", cerró.

Revisa las publicaciones de X:

. @jeannette_jara, a los carabineros se los respeta y protege. No puedes sonreír mientras los insultan. No han aprendido nada. pic.twitter.com/o5e2HGvSHs — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) November 12, 2025

La izquierda radical odia a Carabineros. Ayer, ahora y siempre. Eso es Jara. Nosotros los respetamos y los vamos a apoyar política y jurídicamente, para que Chile recupere el orden y la seguridad. pic.twitter.com/bCihObXNWs — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) November 12, 2025

Llamamos a la unidad sin descalificaciones, con respeto y con convicción democrática. Chile necesita sumar, no dividir. Mientras otros siembran odio, nosotros trabajamos por un país que avance junto. 🇨🇱 #UnidadPorChile pic.twitter.com/vaxUl2Hedu — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) November 12, 2025