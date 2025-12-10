 Enel anuncia cortes de luz en más de 10 comunas de Santiago para este jueves 11 de diciembre - Chilevisión
10/12/2025 20:17

Enel anuncia cortes de luz en más de 10 comunas de Santiago para este jueves 11 de diciembre

Según lo informado por la empresa, los cortes se deben a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio en la Región Metropolitana.

ENELla empresa encargada de distribuir la electricidad en Santiago, anunció que este jueves 11 de diciembre habrá cortes del suministro en 13 sectores de 11 comunas de la región Metropolitana. 

Las interrupciones se generan por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en la capital.

En total, serán 11 las comunas que sufrirán cortes de luz: Quilicura, Conchalí, Pudahuel, Quinta Normal, Maipú, San Ramón, La Cisterna, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura. 

Revisa los cortes de luz en 11 comunas de la Región Metropolitana 

  • Quilicura: Desde las 14:00 hasta las a 17:30 horas. 

  • Conchalí: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas. 

  • Pudahuel: Desde las 11:30 hasta 17:30 horas. 

  • Quinta Normal: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. 

  • Maipú: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas. 

  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • San Ramón: Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas. 

  • La Cisterna: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas. 

