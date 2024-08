Daniela Castro sorprendió con radical cambio de look: “No sé qué hice...” - Chilevisión

La influencer ahora apostó por ser pelirroja: "Como lo tengo rubio, me hacía cositas para que se viera más claro, pero jamás me había cambiado mi color de pelo", señaló.

Daniela Castro dejó a sus seguidores en "shock" tras mostrar el nuevo cambio de look por el que apostó. Y es que se trata de algo que nunca había hecho en su vida.

La chica reality decidió cambiar drásticamente el color de su pelo, por un tono que además se muestra radicalmente diferente.

Fue la propia cocinera quien admitió que sólo se había realizado cambios menores en su cabello con anterioridad, pero nunca un proceso más invasivo como el de ahora.

"No sé qué hice...."

"Aquí estoy guapirulis. Pelo rojo. (Nunca) en mi vida me había teñido el pelo de otro color que no fuera el mío", contó Castro en sus historias de Instagram.

Y es que la influencer ahora apostó por ser pelirroja: "Como lo tengo rubio, me hacía cositas para que se viera más claro, pero jamás me había cambiado mi color de pelo", señaló.

Fueron múltiples los comentarios de aopoyo que recibió tras mostrar su cambio: "No sé qué hice, me encanta, pero me cuesta acostumbrarme", le contró a sus seguidores.

