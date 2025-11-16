 “Ve que hay ropa tirada...”: María Luisa Godoy desclasifica anécdota con la expresidenta Bachelet - Chilevisión
16/11/2025 17:02

“Ve que hay ropa tirada...”: María Luisa Godoy desclasifica anécdota con la expresidenta Bachelet

La periodista María Luisa Godoy sacó a la luz un episodio que tuvo la entonces mandataria Michelle Bachelet durante una gira presidencial.

La periodista María Luisa Godoy dio a conocer una anécdota que involucró a la expresidenta Michelle Bachelet mientras ella se desempeñaba como reportera de política.

En una reciente edición del programa Mari con Edu, espacio que comparte junto a su compañero Eduardo Fuentes, la comunicadora recordó un insólito episodio de la mandataria.

El hecho tuvo lugar durante una gira presidencial en Valdivia, concretamente en el hotel donde se alojó la delegación.

En algún momento del viaje, la mandataria entró por error a la pieza equivocada y se llevó una sorpresa.

"Ella va, abre la puerta", rememoró, recordando que la mandataria hizo de inmediato una reflexión: "Qué raro, no han venido a hacer la pieza; igual soy presidenta de la República... El mejor hotel de Valdivia, podrían tener la pieza hecha", pensó.

"De repente", añade, la jefa de Estado se acerca a la cama "y ve que hay ropa tirada por acá, por allá y empieza a sentir unos gemidos".

De inmediato, la reacción de la mandataria fue sospechar de la situación, momento en el que se da cuenta de que hay un error.

"Parece que aquí hay una equivocación. Empieza a retroceder como Michael Jackson y cerrar la puerta calladita", recordó Godoy, desatando las risas.

