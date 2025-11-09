 “Se agacha y...": Eduardo Fuentes reveló su experiencia con “baños de hoyo” en el Tíbet - Chilevisión
09/11/2025 15:34

“Se agacha y...": Eduardo Fuentes reveló su experiencia con “baños de hoyo” en el Tíbet

El animador, quien pasó cerca de tres semanas en China, relató entre risas que una mujer ingresó al baño mientras él se encontraba en el lugar.

Publicado por CHV Noticias

Eduardo Fuentes sorprendió al relatar una anécdota durante un viaje a China, donde vivió una serie de situaciones donde se combinaron espiritualidad y humor.

El animador contó en el podcast que comparte con María Luisa Godoy que pasó cerca de tres semanas recorriendo Beiking, Hefei, Hangzhou y Lhasa.

Allí, a más de 3.600 metros de altura, logró cumplir uno de sus mayores sueños: meditar en un templo budista del Tíbet.

“Fue una experiencia sublime. Quizás el proceso de meditación es el mismo que podría hacer acá, pero saber que estoy ahí, escuchar los mantras de fondo, sentir la vibración, es algo muy especial. Fue muy emotivo", indicó el periodista.

"Se agacha y empieza a hacer lo suyo"

Sin embargo, el viaje también tuvo momentos llenos de humor. Fiel a su estilo, Eduardo compartió una divertida anécdota sobre su peculiar experiencia con los tradicionales “baños de hoyo” tibetanos.

“El baño era de hoyo. Es por un tema de higiene básicamente... pero es raro. De verdad, no lo digo con doble sentido, pero es raro”, relató entre risas.

El animador revivió el episodio más insólito de su travesía: “Estaba ahí parado haciendo pipí y de pronto veo una cabeza que se asoma… una señora china, con falda larga, me queda mirando y yo le decía ‘shu, shu’. ¡Y la señora se agacha al lado mío y empieza a hacer lo suyo!”.

Entre risas, contó que los baños eran compartidos y que, por descuido, olvidó correr una pequeña cortina: "Lo único que tapa es la cara".

