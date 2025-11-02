“Era horrible”: María Luisa Godoy contó un misterioso episodio que vivió antes de animar el Festival de Viña - Chilevisión

La animadora relató la visita de un animal a su hogar a tan solo a semanas de animar por primera vez el Festival de Viña del Mar.

María Luisa Godoy reveló un extraño episodio que vivió a días de animar por primera vez el Festival de Viña del Mar.

La animadora contó la anécdota en el último capítulo de su podcast con Eduardo Fuentes, el cual se trataba de un especial de Halloween.

"Me encuentro con un gato negro..."

En un momento de la conversación, la periodista recordó que varias personas le advirtieron sobre la “envidia” que podría surgir a su alrededor tras ser confirmada como animadora del festival.

“Me acuerdo de que me nombran para hacer el Festival de Viña y un montón de personas me decían ‘protégete, cuídate’. Incluso, una vez me encontré con Pedro Engel y me dijo: ‘Te va a ir increíble en Viña, pero protégete y protégete mucho’”, rememoró.

En esa línea, Godoy detalló que poco tiempo después “estaba un día en mi casa y adentro de la cocina me encuentro con un gato negro… como un gato atropellado, era horrible".

"Mi perro le tenía miedo y no había cómo echarlo. A nadie de mi familia le hacía nada, pero atacaba a las visitas”, continuó.

El enigmático animal convivió casi un mes en su hogar y, de forma coincidente, según relató la animadora, desapareció justo cuando María Luisa partió rumbo al Festival de Viña.

“Me dijeron que los gatos son súper protectores, que cuando te están haciendo algo malo se llevan la carga negativa”, aseguró Godoy.

Luego de escuchar la historia, Fuentes concluyó: “O sea, el gato, lejos de hacer algo malo, te estaba protegiendo de tanta envidia”.