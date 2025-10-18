"Que moderna": Anécdota de María Luisa Godoy con su padre causa revuelo en redes - Chilevisión

La animadora relató en el podcast que comparte con Eduardo Fuentes la vez que le pagó a alguien para que estuviera con padre.

María Luisa Godoy causó revuelo tras develar una curiosa anécdota junto a su padre, sacando carcajadas entre algunos de sus seguidores y sorpresa entre otros.

Y es que la animadora narró en su podcast junto a Eduardo Fuentes una vez que le pagó a alguien para un encuentro íntimo con su progenitor.

"Papá yo te entiendo, no creas que no soy empática contigo, yo entiendo que tú tengas necesidades, yo eso lo puedo entender como hija y si tú tienes necesidades biológicas, bueno te pago una ma... (sic)", comenzó relatando la periodista.

María Luisa continuó la historia y recordó que a las dos semanas de esa conversación recibió el llamado de su padre preguntando por "la amiga que me ofreciste", para luego pedirle que le diga que vaya a su casa.

En ese momento, Eduardo Fuentes le consultó por la edad de su padre en ese entonces: "Debe haber tenido 86 años", respondió la comunicadora. Posteriormente, explicó que consiguió un contacto de lo que era "una especialista en adultos mayores".

Según su relato, llama a esta persona "y le digo ´Antonia, mira esta es la situación, necesito que vayas a mi casa, que yo vivo con mi papá, tú me dices a la hora que estés, va a estar la persona que trabaja en mi casa, yo no voy a estar por razones lógicas´.

"Yo me fui, dejé el cheque en la entrada, no me aguanté y al día siguiente estaba almorzando con mi papá y le digo ´bueno y ¿cómo te fue papá?´ y me dice ´llegué a una conclusión en la vida, si no hay amor no funciona´", finalizó.

Inmediatamente, el video del momento se llenó de comentarios como: "Qué buena historia, pero con una lección maravillosa", "que moderna", "buena anécdota".

Mira el video a continuación: