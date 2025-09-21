“Poco profesionales”: María Luisa Godoy contó insólito error que la dejó fuera de evento - Chilevisión

La comunicadora explicó el motivo por el que no pudo asistir a un importante evento, señalando que este estuvo vinculado a un problema con el uso de WhatsApp.
María Luisa Godoy compartió una nueva anécdota sobre una ocasión en la cual no pudo asistir a un importante evento.
La comunicadora relató la situación en el podcast que comparte con Eduardo Fuentes, "Mari con Edu".
"Yo suelo anotar las cosas en mi agenda de papel, pero igual se me pasan chascarros”, comenzó a contar en el espacio de conversación.
En esa línea, continuó con: “Yo iba hablando por teléfono contigo, Edu, y de repente digo: Qué raro, ¿no hay nadie? ¿Se habrá cancelado por la lluvia?”.
"Me bajo en el centro de eventos, camino por dentro y no había ni un auto afuera. Yo pensaba: Cómo no avisan que lo cancelaron, qué poco profesionales”, siguió relatando.
En ese momento, la periodista señaló que llamó a su entonces jefa y “le digo: María Paz, ¿se suspendió el evento? Cómo, ¿por qué no hay nadie?”.
“Mari, el evento fue ayer, no llegaste”, le contestó a la animadora.
Godoy indicó que el error ocurrió debido a que: “Yo tenía anotado que era el día siguiente en mi cuaderno. No es que no miré la agenda, lo tenía anotado así, me equivoqué”.
“Menos mal me perdonaron… Pero para la próxima, por favor, llámenme, porque yo no vi el WhatsApp”, finalizó.