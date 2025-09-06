 María Luisa Godoy rompió en llanto tras tierno gesto de Myriam Hernández con su hijo Domingo - Chilevisión
06/09/2025 16:21

María Luisa Godoy rompió en llanto tras tierno gesto de Myriam Hernández con su hijo Domingo

La reconocida cantante nacional tuvo la oportunidad de conocer al hijo menor de la presentadora de televisión y cantarle mientras lo sostenía en sus brazos.

Publicado por Gabriela Valdés

Myriam Hernández vivió un conmovedor encuentro con Domingo, el hijo menor de la animadora María Luisa Godoy.

La reconocida cantante nacional conoció al pequeño de dos años, un instante que emocionó profundamente a la periodista, quien no pudo contener las lágrimas.

"Fue un instante mágico, lleno de paz y ternura"

"No puedo no compartir este momento que viví hoy. Conocí a Domingo y simplemente me enamoré... Fue amor a primera vista", señaló Myriam a través de sus redes sociales.

"Qué fortuna tienes mi querida @marigodoyibanez de tener a este angelito como hijo", agregó.

La cantante publicó el emotivo momento a su cuenta de Instagram, lo que provocó una inmediata reacción de María Luisa en la sección de comentarios.

La animadora señaló que: "Es que fue tan emocionante... Domingo casi nunca se deja tomar en brazos por alguien que no viva en la casa, y aquí estaba, rendido, como hipnotizado".

"Fue un instante mágico, lleno de paz y ternura. Gracias, mi adorada Miryam, por regalarme un momento tan especial", finalizó.

Mira el momento a continuación:

