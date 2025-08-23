 María Luisa Godoy reveló por qué se separó de su primer marido camino a la luna de miel - Chilevisión
23/08/2025 16:09

María Luisa Godoy reveló por qué se separó de su primer marido camino a la luna de miel

La presentadora de televisión habló por primera vez de su separación en el podcast "Mari con Edu", el cual comparte con Eduardo Fuentes,

Publicado por CHV Noticias

María Luisa Godoy habló por primera vez de la separación de su primer esposo en el podcast que comparte con Eduardo Fuentes.

En el espacio, el animador comenzó señalando que mantiene una buena relación con su ex esposa, la periodista Mónica Esquivel, con quien estuvo casado entre 2004 y 2010.

Posteriormente, la comunicadora relató que es amiga de todas sus ex parejas, menos de su ex marido, aunque sí aclaró que le tiene mucho cariño.

Y es que Godoy, antes de casarse con Ignacio Rivadeneira, su actual esposo y padre de sus cinco hijos, tuvo un matrimonio que duró 4 meses.

La periodista se casó a los 26 años luego de 7 años de relación, sin embargo, las cosas no resultaron.

El quiebre se dio rumbo a la luna de miel

"Nunca lo he contado en mi vida", partió relatando la comunicadora, para luego añadir que: "Yo tengo un lado súper brígido, yo puedo ser muy sensible, soy supercariñosa y superpreocupada y todo, intensa, pero si a mí alguien me pega una puñalada y logra como herirme, de verdad me da lo mismo lo que pase y a esa persona puedo no verla nunca más".

Aunque evitó revelar el motivo exacto de su quiebre, sí aseguró: "Me dijo algo muy doloroso rumbo a la luna de miel y ahí todo se acabó para mí".

Cuando Eduardo trató de profundizar y le consultó si se trataba únicamente de lo ocurrido en el avión, María Luisa aclaró que la situación iba mucho más allá de ese episodio.

"En el fondo no fue solo una cosa, fue eso más la actitud que vino después, más que cuando uno sabe un montón de cosas, había muchas cosas que estaba dispuesta a aguantar, muchas y que sí me casé sabiéndolas", añadió.

Posteriormente, María Luisa Godoy confesó que, tras bajarse del avión camino a su luna de miel, su relación con su exmarido llegó prácticamente a su fin, viéndose muy poco durante los escasos cuatro meses que duró el matrimonio.

